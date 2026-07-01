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Nos quartiers d’été, Maison pour Tous de la Mousserie, Wattrelos

vendredi 24 juillet 2026 · Maison pour Tous de la Mousserie · Wattrelos

Nos quartiers d’été, Maison pour Tous de la Mousserie, Wattrelos

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Maison pour Tous de la Mousserie
Adresse
2 Rue Frédéric Chopin, Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord

Nos quartiers d’été Vendredi 24 juillet, 16h00 Maison pour Tous de la Mousserie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00

Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.
Rendez-vous dans le quartier de la Mousserie le vendredi 24 juillet 2026 de 16 h à 21 h à côté de la MPT, 2 rue Frédéric Chopin.

Maison pour Tous de la Mousserie 2 Rue Frédéric Chopin, Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France
Rendez-vous à la Mousserie

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