Nos quartiers d’été, Maison pour Tous de la Mousserie, Wattrelos
vendredi 24 juillet 2026 · Maison pour Tous de la Mousserie · Wattrelos
Informations pratiques
Nos quartiers d’été Vendredi 24 juillet, 16h00 Maison pour Tous de la Mousserie Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:00:00+02:00
Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.
Rendez-vous dans le quartier de la Mousserie le vendredi 24 juillet 2026 de 16 h à 21 h à côté de la MPT, 2 rue Frédéric Chopin.
Maison pour Tous de la Mousserie 2 Rue Frédéric Chopin, Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France
Rendez-vous à la Mousserie
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