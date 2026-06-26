Landéda

Balade en bateau les 2 Abers

Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:30:00

fin : 2026-06-26 12:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-09 2026-07-16 2026-09-08

Partez pour une excursion de 2 heures au cœur des abers, entre découverte et émerveillement. Cette balade commentée vous invite à explorer le patrimoine naturel et historique unique du Pays des Abers.

Depuis l’Aber Wrac’h, remontez l’aber jusqu’au port de Paluden, avant de rejoindre l’Aber Benoît en passant par son embouchure, puis le charmant port du Stellac’h. Tout au long du parcours, admirez des paysages variés, entre îlots, parcs ostréicoles et vestiges maritimes.

Accompagné par notre matelot, laissez-vous guider par des commentaires vivants et enrichissants, mêlant anecdotes, histoire locale et découverte de la biodiversité. Une immersion authentique dans un territoire maritime d’exception. .

Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

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English :

L’événement Balade en bateau les 2 Abers Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS