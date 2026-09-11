[Balade en bus] Transformation, rénovation : nouveaux usages du patrimoine à Pau et Billère, Pau centre-ville, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Pau centre-ville · Pau
Informations pratiques
[Balade en bus] Transformation, rénovation : nouveaux usages du patrimoine à Pau et Billère Samedi 19 septembre, 14h00 Pau centre-ville Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Partez en bus au cœur de la transformation urbaine et découvrez trois lieux emblématiques qui ont su se réinventer pour répondre aux usages d’aujourd’hui.
Le circuit vous conduira à la place de la Monnaie, récemment rénovée, au Bel Ordinaire à Billère, ancien abattoir devenu un espace dédié à l’art contemporain, puis à La Forge moderne, village d’artisans installé dans un ancien quartier industriel et consacré à la création et à la transmission des savoir-faire.
Pau centre-ville 1 rue Gontaut-Biron 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
circuit en bus au coeur de la transformation urbaine avec 3 lieux emblématiques qui ont su se réinventer pour répondre aux usages d’aujourd’hui : _la place de la Monnaie_ rénovée, un ancien abattoir…
©ICV Art & Patrimoine
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