Hanvec

Balade en calèche à Menez Meur

Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Au rythme du cheval, venez découvrir Menez Meur autrement ! Tifenn vous embarque dans sa calèche tirée par son cheval de Trait breton pour une balade dans les chemins du Domaine à la découverte des animaux et des paysages.

Balade de 30 min, créneaux sur réservation. .

Domaine du Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English : Balade en calèche à Menez Meur

L’événement Balade en calèche à Menez Meur Hanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS