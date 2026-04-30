Balade en calèche à Menez Meur Hanvec
Balade en calèche à Menez Meur Hanvec vendredi 17 juillet 2026.
Hanvec
Balade en calèche à Menez Meur
Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Au rythme du cheval, venez découvrir Menez Meur autrement ! Tifenn vous embarque dans sa calèche tirée par son cheval de Trait breton pour une balade dans les chemins du Domaine à la découverte des animaux et des paysages.
Balade de 30 min, créneaux sur réservation. .
Domaine du Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
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English : Balade en calèche à Menez Meur
L’événement Balade en calèche à Menez Meur Hanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS