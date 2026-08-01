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AGENDA · Amou

Balade en calèche Amou

dimanche 16 août 2026 · Amou

Balade en calèche Amou

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
40330 Amou
Département
Landes
Tarif
2 2 Tarif réduit

Amou

Balade en calèche

Amou Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.
Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h
Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.
Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h   .

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64  bondominique40330@gmail.com

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English : Balade en calèche

Enjoy a 15-minute horse-drawn carriage ride through the village of Amou. Perfect for families and friends.
Reservations required; departures every 20 minutes from 9:30 a.m. to 12:00 p.m.

L’événement Balade en calèche Amou a été mis à jour le 2026-07-30 par Landes Chalosse

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