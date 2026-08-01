Informations pratiques

Amou

Balade en calèche

Amou Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.

Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h

Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.

Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h .

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 bondominique40330@gmail.com

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English : Balade en calèche

Enjoy a 15-minute horse-drawn carriage ride through the village of Amou. Perfect for families and friends.

Reservations required; departures every 20 minutes from 9:30 a.m. to 12:00 p.m.

L’événement Balade en calèche Amou a été mis à jour le 2026-07-30 par Landes Chalosse