Balade en calèche Amou
dimanche 30 août 2026 · Amou
Informations pratiques
Amou
Balade en calèche
Amou Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.
Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h
Profitez d’une balade en calèche dans le village d’Amou durant une quinzaine de minutes. A faire en famille, entre amis.
Sur réservation départ toutes les 20 min de 9h30 à 12h .
Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 bondominique40330@gmail.com
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English : Balade en calèche
Enjoy a 15-minute horse-drawn carriage ride through the village of Amou. Perfect for families and friends.
Reservations required; departures every 20 minutes from 9:30 a.m. to 12:00 p.m.
L’événement Balade en calèche Amou a été mis à jour le 2026-07-30 par Landes Chalosse
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