Balade en calèche Lieu dit Le logis de la Roche Yzernay

Informations pratiques

Yzernay

Balade en calèche

Lieu dit Le logis de la Roche Les roches Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 10:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Balade en calèche d’1h à travers le bocage jusqu’au château de la Sévrie, ancienne demeure des Puy du Fou

Partez au pas lent de Mirza, jolie trait breton de 4 ans, sur les beaux chemins enherbés du sud 49. A partir du Logis de la roche, ancienne place forte médiévale, situé à Yzernay, vous serez pris en main par Claire, meneuse diplômée, pour une balade tranquille de 7kms environ et majoritairement sous les arbres. Vous pourrez apprendre à harnacher le cheval avant de partir si le coeur vous en dit.

Accueil café/ jus d’orange assuré!

3 à 4 places disponibles .

Lieu dit Le logis de la Roche Les roches Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 24 24 20 phyto.equine49@gmail.com

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English :

L’événement Balade en calèche Yzernay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Choletais