Balade en calèche Lieu dit Le logis de la Roche Yzernay
dimanche 19 juillet 2026 · Lieu dit Le logis de la Roche · Yzernay
Informations pratiques
Yzernay
Balade en calèche
Lieu dit Le logis de la Roche Les roches Yzernay Maine-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 10:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Balade en calèche d’1h à travers le bocage jusqu’au château de la Sévrie, ancienne demeure des Puy du Fou
Partez au pas lent de Mirza, jolie trait breton de 4 ans, sur les beaux chemins enherbés du sud 49. A partir du Logis de la roche, ancienne place forte médiévale, situé à Yzernay, vous serez pris en main par Claire, meneuse diplômée, pour une balade tranquille de 7kms environ et majoritairement sous les arbres. Vous pourrez apprendre à harnacher le cheval avant de partir si le coeur vous en dit.
Accueil café/ jus d’orange assuré!
3 à 4 places disponibles .
Lieu dit Le logis de la Roche Les roches Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 24 24 20 phyto.equine49@gmail.com
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English :
L’événement Balade en calèche Yzernay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Choletais
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