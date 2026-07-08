Informations pratiques

La Petite-Pierre

Balade en famille — La vieille ville de La Petite Pierre

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une promenade facile et joyeuse dans la vieille ville de La Petite Pierre, perchée sur son éperon rocheux. Écouter, observer, sentir, jouer, rire, chanter — une aventure à hauteur de toutes les générations, ponctuée de pauses et de découvertes multiples.

Une promenade facile et joyeuse dans la vieille ville de La Petite Pierre, perchée sur son éperon rocheux. Écouter, observer, sentir, jouer, rire, chanter — une aventure à hauteur de toutes les générations, ponctuée de pauses et de découvertes multiples. .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

An easy and enjoyable stroll through the old town of La Petite Pierre, perched on its rocky outcrop. Listen, observe, smell, play, laugh, sing—an adventure for all ages, punctuated by breaks and countless discoveries.

L’événement Balade en famille — La vieille ville de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre