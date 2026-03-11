Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes Route de Champvallier Nassigny

Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes

Route de Champvallier Parking de l’Église de Nassigny Nassigny Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

De 5 à 18 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Val de Cher Mille Pattes est une balade accompagnée destinée aux familles, d’une distance d’environ 4 km.

.

Route de Champvallier Parking de l’Église de Nassigny Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Val de Cher Mille Pattes is a guided walk for families, about 4 km long.

L’événement Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes Nassigny a été mis à jour le 2026-03-11 par Montluçon Tourisme