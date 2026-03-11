Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes Route de Champvallier Nassigny
Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes Route de Champvallier Nassigny mercredi 22 avril 2026.
Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes
Route de Champvallier Parking de l’Église de Nassigny Nassigny Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
De 5 à 18 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Val de Cher Mille Pattes est une balade accompagnée destinée aux familles, d’une distance d’environ 4 km.
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Route de Champvallier Parking de l’Église de Nassigny Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
Val de Cher Mille Pattes is a guided walk for families, about 4 km long.
L’événement Balade en Famille Val de Cher Mille Pattes Nassigny a été mis à jour le 2026-03-11 par Montluçon Tourisme