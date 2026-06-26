UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en poussette Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Balade en poussette Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Balade en poussette Centre des Marais Vern-sur-Seiche mardi 25 août 2026.

Lieu : Centre des Marais

Adresse : 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche

Ville : 35770 Vern-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Balade en poussette Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 25 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Partagez une balade à pied et en poussette à la découverte des parcs et des jeux.

Partagez une balade à pied et en poussette à la découverte des parcs et des jeux. Pour les familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T18:00:00.000+02:00

1
 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)