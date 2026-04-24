Séjour jeunesse en bord de mer La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 24 – 28 août Ille-et-Vilaine

Sur inscription avant le 8 juin.

Pour les élèves de 3ème et seconde

Séjour en autonomie organisé par la Passerelle et l’USV pour les élèves de 3ème et secondee. Hébergement en camping (toile de tente). Tarifs selon quotient familial.

Du 24 au 28 août 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-24T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T17:00:00.000+02:00

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accueil@centredesmarais.asso.fr 0299621855 http://www.centredesmarais.asso.fr

La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche chemin des marais 35770 vern Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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