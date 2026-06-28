Sortie Brocéliande Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Sortie Brocéliande Centre des Marais Vern-sur-Seiche jeudi 27 août 2026.
Sortie Brocéliande Centre des Marais Vern-sur-Seiche Jeudi 27 août, 10h30 Ille-et-Vilaine
De 2€ à 14€ – Tarif carte Sortir ! – 50% – Sur inscription
Balade guidée et contée dans le val sans retour.
Balade guidée et contée dans le val sans retour.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T18:30:00.000+02:00
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accueil@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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