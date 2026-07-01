Sortie Brocéliande, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Sortie Brocéliande Jeudi 27 août, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

De 2€ à 14€ – Tarif carte Sortir ! – 50% – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00

Balade guidée et contée dans le val sans retour.

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]

Balade guidée et contée dans le val sans retour.

Centre des Marais