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Sortie Brocéliande, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

jeudi 27 août 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche

Sortie Brocéliande, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Centre des Marais
Adresse
43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 2€ à 14€ - Tarif carte Sortir ! - 50% - Sur inscription

Sortie Brocéliande Jeudi 27 août, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

De 2€ à 14€ – Tarif carte Sortir ! – 50% – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00

Balade guidée et contée dans le val sans retour.

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Balade guidée et contée dans le val sans retour.

Centre des Marais

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