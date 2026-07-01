AGENDA · Vern-sur-Seiche
Sortie Brocéliande, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
jeudi 27 août 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Sortie Brocéliande Jeudi 27 août, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
De 2€ à 14€ – Tarif carte Sortir ! – 50% – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:30:00+02:00
Balade guidée et contée dans le val sans retour.
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]
Balade guidée et contée dans le val sans retour.
Centre des Marais
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