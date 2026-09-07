Balade en suivant le tracé de l’aqueduc romain du Gier, aqueduc romain du gier, Mornant

Informations pratiques

Balade en suivant le tracé de l’aqueduc romain du Gier Dimanche 20 septembre, 10h00 aqueduc romain du gier Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rassemblement vers l’Aqueduc puis balade en suivant le tracé de l’Aqueduc depuis le pont canal, passage des Heurts, rue Boiron, rue des Fifres et parking Bruyère.

aqueduc romain du gier aqueduc romain du gier, route de Saint Sorlin 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Rassemblement vers l’Aqueduc puis balade en suivant le tracé de l’Aqueduc depuis le pont canal, passage des Heurts, rue Boiron, rue des Fifres et parking Bruyère.