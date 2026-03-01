Balade en Türkiye Médiathèque Sud Le Mans
Balade en Türkiye
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-10 18:00:00
fin : 2026-03-10 19:00:00
2026-03-10
Visite
Découvrez les richesses de la culture Turque à travers une exposition tenues et costumes traditionnels, objets artisanaux, documents.
Réalisée par la Médiathèque Sud et l’Association Cénomane Multiculturelle, et avec la participation des habitants du quartier…
18h Sud
Tout public .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
