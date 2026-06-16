Givry

Balade enchantée

Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

A2c Départ de la Halle ronde à 20h00 En huit étapes et quelques pauses, Jean-Claude Dufourd et Joëlle Derain évoqueront Givry quand grondait la révolution et Elvira Stratinskaya, soprano vous enchantera… L’histoire Dopée par la philosophie des lumières, la révolution a envahi Paris, jusqu’à Versailles. Givry n’y a pas échappé. Une habitante de la cité et un je sais tout de l’époque nous révèlent des événements et des personnages qui ont touché au plus profond les habitants de la petite ville Tout est vrai Durée 1 h 30 Retour à la Halle ronde pour une coupe de crémant… .

Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Balade enchantée

L’événement Balade enchantée Givry a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I