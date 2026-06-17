Visite du jeudi les illustres Givry
Visite du jeudi les illustres Givry jeudi 3 septembre 2026.
Givry
Visite du jeudi les illustres
Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
A2c / 1 h 30 de visite commentée pour pour découvrir et comprendre ceux qui ont illustré Givry, d’Emiland Gauthey à Léocadie Czyz en passant par Isidore Niépce et Paul Thénard. Visite par Jean-Claude Dufourd accompagné de Joëlle Derain. Egalement, possibilité de visite de groupe à la demande La visite se terminera par une dégustation au caveau G Vins de l’Office du tourisme Attention, nombre de places limité. .
Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
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English : Visite du jeudi les illustres
L’événement Visite du jeudi les illustres Givry a été mis à jour le 2026-06-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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