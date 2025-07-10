Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Place d’Armes Givry

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Place d’Armes Avenue de Chalon Givry Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 140 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Marathon, semi-marathon, 12 kms nature, 8 kms nature, MARA3 (marathon en trio) courses enfants et marche nordique.

Plusieurs parcours pour tous les compétiteurs entre patrimoine, vigne, forêts et coteaux ensoleillés. Une dizaine de villages traversés, ravitaillements sportifs et festifs tous les 5 km, nombreuses animations pendant les épreuves. Des concerts, orchestres dans chaque village, marché aux vins tout le week-end, un village exposant avec de nombreux partenaires régionaux permettront au public de passer un moment inoubliable. 8000 coureurs attendus. .

Place d’Armes Avenue de Chalon Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

English : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

German : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Givry a été mis à jour le 2025-10-23 par Mission Tourisme Département 71