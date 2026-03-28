Fête de la Vigne Givry

Informations pratiques

Givry

Fête de la Vigne

centre-ville Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Fête de la Vigne 2026 trois jours de festivités à Givry

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026, Givry célèbrera la traditionnelle Fête de la Vigne, un rendez-vous incontournable de la rentrée. Pendant trois jours, habitants, visiteurs, associations, commerçants, artisans et viticulteurs se retrouveront pour partager un moment festif autour de ce qui fait la richesse de notre commune son terroir, son patrimoine, ses savoir-faire et sa convivialité.

Les festivités débuteront dès le vendredi soir avec les restaurateurs de Givry, qui proposeront une offre de restauration spécialement imaginée pour l’occasion.

Le samedi soir, les associations locales prendront le relais avec leurs stands de restauration et de boissons à proximité de l’église. La soirée sera animée par la fanfare DISPERSION, avant de se poursuivre avec le traditionnel bal animé par TEAM ANIM.

Des animations pour toute la famille

Tout au long du week-end, Givry vivra au rythme des fanfares, de l’harmonie municipale et de nombreuses animations musicales.

Le samedi à partir de 15h, le parc Georges Laporte accueillera Laporte aux enfants ! , un espace entièrement dédié aux plus jeunes. Au programme maquillage, jeux géants en bois, jeux de société avec les 30h du Jeu, contes par Nadia Bossu, magicien ambulant, fresque collective et buvette tenue par les Amis de Léocadie et les P’tits Givrotins.

La fête foraine sera également présente pendant les trois jours avec ses manèges, ses jeux d’adresse et ses gourmandises.

Le dimanche, de 9h à 18h, les visiteurs pourront profiter d’une brocante organisée par A2c boulevard de Metz et place de la Poste, d’un marché artisanal dans le parc Georges Laporte, la rue de l’Hôtel de Ville et sur le parvis de la Halle Ronde, ainsi que du Village des Associations où les acteurs associatifs givrotins présenteront leurs activités à travers démonstrations, animations et moments de partage.

Les vins de Givry à l’honneur

L’Antenne Touristique et le Caveau Givry Vins ouvriront leurs portes le samedi et le dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30, au 13, place de la Poste. Les visiteurs pourront y découvrir et acheter les vins de plus d’une vingtaine de domaines au prix domaine.

Le samedi soir, l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’AOC Givry sera également présent à proximité de l’église. Les viticulteurs givrotins feront déguster les vins de l’appellation et partageront leur passion avec le public.

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette nouvelle édition de la Fête de la Vigne, placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.

Renseignements 03 85 94 16 30 contact@mairiedegivry.fr .

centre-ville Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 16 30 communication@mairiedegivry.fr

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English : Fête de la Vigne

L’événement Fête de la Vigne Givry a été mis à jour le 2026-07-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I