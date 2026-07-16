Les hauts et des « Oh ! » de Givry, Halle ronde, Givry
samedi 19 septembre 2026 · Halle ronde · Givry
Informations pratiques
Les hauts et des « Oh ! » de Givry 19 et 20 septembre Halle ronde Saône-et-Loire
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter les hauts et les « Oh ! » de Givry. Au départ, la visite débutera avec trois monuments emblématiques : la Halle ronde, l’ Hôtel de ville et l’église Saint Pierre et Saint Paul. Si ces monuments ne sont pas dans une situation d’extrême péril, les verbes raviver, résister, réimaginer s’appliquent aussi à eux avec une acuité toute particulière.
La visite se terminera par une dégustation à l’Office de tourisme.
Halle ronde Rue de l’Hôtel de Ville, 71640 Givry, France Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 41 58 82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@animation2c.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.animation2c.fr/p/reservations.html »}]
Visite des hauts et des « Oh ! » de Givry, au départ de la Halle ronde, c’est la visite de trois monuments emblématiques : la Halle ronde, l’ Hôtel de ville et l’église Saint Pierre et Saint Paul. Si …
© Animation en Côte chalonnaise
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