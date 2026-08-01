Forum des Associations Gymnase de Givry Givry

Informations pratiques

Givry

Forum des Associations

Gymnase de Givry Chemin du Charollois Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Forum des Associations revient le samedi 29 août !

Envie de découvrir une nouvelle activité, de vous engager dans la vie locale ou de préparer votre rentrée ? Ne manquez pas le Forum des Associations, qui se tiendra le samedi 29 août, de 9h30 à 13h, au gymnase de Givry.

Comme chaque année, les associations givrotines seront réunies pour vous faire découvrir la diversité de leurs activités. Sport, culture, loisirs, solidarité, bien-être… quels que soient votre âge ou vos centres d’intérêt, vous trouverez forcément une activité qui vous correspond.

Le Forum est le rendez-vous idéal pour

rencontrer les bénévoles et responsables associatifs ;

échanger sur les activités proposées tout au long de l’année ;

obtenir des renseignements sur les modalités d’inscription ;

vous inscrire directement pour la saison 2026-2027.

Que vous soyez nouvel habitant, en quête d’une nouvelle passion ou simplement curieux de découvrir le tissu associatif local, venez partager ce moment convivial et préparer votre rentrée dans une ambiance chaleureuse. .

Gymnase de Givry Chemin du Charollois Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 16 30 vieassociative@mairiedegivry.fr

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English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Givry a été mis à jour le 2026-07-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I