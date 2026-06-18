Givry Visite du jeudi A la recherche du Moyen Âge Givry jeudi 27 août 2026.

Givry

Givry Visite du jeudi A la recherche du Moyen Âge

Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

A2c / 1 h 30 de visite commentée pour découvrir et comprendre le Givry du Moyen Âge, ses remparts, ses empreintes toujours visibles, ses histoires et le drame de 1348, Visite par Jean-Claude Dufourd accompagné de Joëlle Derain. Également, possibilité de visite de groupe à la demande. La visite se terminera par une dégustation au caveau G Vins de l’Office du tourisme Attention, nombre de places limité.. .

Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Givry Visite du jeudi A la recherche du Moyen Âge

L’événement Givry Visite du jeudi A la recherche du Moyen Âge Givry a été mis à jour le 2026-06-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I