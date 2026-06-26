Sylvothérapie Givry
Sylvothérapie Givry samedi 11 juillet 2026.
Givry
Sylvothérapie
Forêt de Givry Givry Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Rejoignez Hélène, guide en sylvothérapie, pour un moment de détente au cœur de la nature. Marchez doucement, respirez profondément et laissez la forêt vous apaiser. Une expérience ressourçante pour se reconnecter à soi et repartir revitalisé.
Adultes uniquement. .
Forêt de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Sylvothérapie
L’événement Sylvothérapie Givry a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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