Visite chèvrerie de Russilly Chèvrerie de Russilly Givry
Visite chèvrerie de Russilly Chèvrerie de Russilly Givry mardi 7 juillet 2026.
Givry
Visite chèvrerie de Russilly
Chèvrerie de Russilly 2 chemin des écoudres Givry Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Accompagnez Philibert et ses chèvres sur la chaume de Givry, classée Natura 2000, assistez à la traite puis, laissez vous tenter par une dégustation de fromages à la chèvrerie.
L’aller retour sur la Chaume emprunte des chemins escarpés, chaussures type baskets fortement recommandées. Non praticable en poussette. .
Chèvrerie de Russilly 2 chemin des écoudres Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Visite chèvrerie de Russilly
L’événement Visite chèvrerie de Russilly Givry a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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