Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert musique classique Place de l’Église Givry

Concert musique classique Place de l’Église Givry dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise

Ville : 89200 Givry

Département : Yonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Givry

Concert musique classique

Place de l’Église Eglise Givry Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert musique classique à Givry   .

Place de l’Église Eglise Givry 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert musique classique

L’événement Concert musique classique Givry a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Givry (Yonne)