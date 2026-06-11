Concert musique classique Place de l’Église Givry

Givry

Concert musique classique

Place de l’Église Eglise Givry Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert musique classique à Givry .

Place de l’Église Eglise Givry 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert musique classique

L’événement Concert musique classique Givry a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay