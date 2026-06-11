Concert musique classique Place de l’Église Givry
Concert musique classique Place de l’Église Givry dimanche 5 juillet 2026.
Givry
Concert musique classique
Place de l’Église Eglise Givry Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert musique classique à Givry .
Place de l’Église Eglise Givry 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert musique classique
L’événement Concert musique classique Givry a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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