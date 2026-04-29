Festival les Musicaves 2026 Domaine Thenard Givry
Festival les Musicaves 2026 Domaine Thenard Givry jeudi 25 juin 2026.
Givry
Festival les Musicaves 2026
Domaine Thenard 7 Rue de L Hôtel de ville, 71640 Givry Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-25
Les Musicaves, c’est trois jours de musiques du monde au cœur des vignes de Givry, en Bourgogne. Un festival éclectique et intergénérationnel qui mêle blues du désert, transe afro-caribéenne, groove africain et découvertes musicales rares, dans le cadre exceptionnel du Domaine Thénard et des vins de l’appellation. Une expérience où chaque note et chaque verre racontent une histoire. .
Domaine Thenard 7 Rue de L Hôtel de ville, 71640 Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 91 75 contact@lesmusicaves.fr
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English : Festival les Musicaves 2026
L’événement Festival les Musicaves 2026 Givry a été mis à jour le 2026-04-29 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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