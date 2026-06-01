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Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry

Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry

Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Fantastico

Adresse : 20 rue de la République

Ville : 71640 Givry

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Givry

Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat

Fantastico 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Conférence Atelier d’écriture animation par l’auteur les enfants d’Héraclite Laurent Vignat. Accueil 19 h 30 Résa conseillée.   .

Fantastico 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   vgadreymadani@gmail.com

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English : Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat

L’événement Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Givry a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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