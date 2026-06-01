Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry

Givry

Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat

Fantastico 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Conférence Atelier d’écriture animation par l’auteur les enfants d’Héraclite Laurent Vignat. Accueil 19 h 30 Résa conseillée. .

Fantastico 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vgadreymadani@gmail.com

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English : Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat

L’événement Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Givry a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)