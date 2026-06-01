Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry
Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Fantastico Givry jeudi 18 juin 2026.
Givry
Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat
Fantastico 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Conférence Atelier d’écriture animation par l’auteur les enfants d’Héraclite Laurent Vignat. Accueil 19 h 30 Résa conseillée. .
Fantastico 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vgadreymadani@gmail.com
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English : Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat
L’événement Conférence atelier d’écriture Les Enfants d’Héraclite Laurent Vignat Givry a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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