Huit Femmes par la troupe adulte du théâtre de Bacchus Givry
Huit Femmes par la troupe adulte du théâtre de Bacchus Givry mardi 9 juin 2026.
Givry
Huit Femmes par la troupe adulte du théâtre de Bacchus
Salle des fêtes Givry Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Bacchus monte sur scène !
Depuis 15 ans, ses troupes amateurs font vivre un théâtre ouvert à tous.
Avec Huit femmes de Robert Thomas un crime, huit suspectes, et autant de secrets…
La troupe adultes vous entraîne dans une intrigue pleine de rebondissements, où les langues se délient et les masques tombent. Suspense, humour et coups de théâtre s’enchaînent impossible de deviner la vérité avant la fin !
Un belle aventure locale, vous pourriez être surpris ! .
Salle des fêtes Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté theatredebacchus.givry@gmail.com
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English : Huit Femmes par la troupe adulte du théâtre de Bacchus
L’événement Huit Femmes par la troupe adulte du théâtre de Bacchus Givry a été mis à jour le 2026-05-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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