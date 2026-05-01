Les 30 heures du jeu Givry
Les 30 heures du jeu Givry samedi 30 mai 2026.
Givry
Les 30 heures du jeu
14 rue de cluny Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Pour sa septième édition, les 30h du jeu s’installent à nouveau dans la salle des fêtes de Givry, à proximité de Chalon-sur-Saône.
Ce festival de jeux de société porte bien son nom puisqu’il est ouvert pendant 30h du 30 au 31 mai, NON-STOP !
Notre marraine cette année est l’illustratrice Pauline Detraz ! Vous pourrez la retrouver en dédicace pendant les deux journées du festival.
Au programme jeux en bois à l’extérieur, jeux de société en libre-service, jeu de rôle, initiation à la peinture sur figurine, animations pour enfants, garderie pour pouvoir jouer entre parents…
Planning des animations disponible courant Avril sur les30hdujeu.fr !
Et tout ça gratuitement…Venez-vous amuser avec nous ! .
14 rue de cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 71 44 94 leplateaudejeu@gmail.com
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English : Les 30 heures du jeu
L’événement Les 30 heures du jeu Givry a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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