Givry

Les 30 heures du jeu

14 rue de cluny Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Pour sa septième édition, les 30h du jeu s’installent à nouveau dans la salle des fêtes de Givry, à proximité de Chalon-sur-Saône.

Ce festival de jeux de société porte bien son nom puisqu’il est ouvert pendant 30h du 30 au 31 mai, NON-STOP !

Notre marraine cette année est l’illustratrice Pauline Detraz ! Vous pourrez la retrouver en dédicace pendant les deux journées du festival.

Au programme jeux en bois à l’extérieur, jeux de société en libre-service, jeu de rôle, initiation à la peinture sur figurine, animations pour enfants, garderie pour pouvoir jouer entre parents…

Planning des animations disponible courant Avril sur les30hdujeu.fr !

Et tout ça gratuitement…Venez-vous amuser avec nous ! .

14 rue de cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 71 44 94 leplateaudejeu@gmail.com

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English : Les 30 heures du jeu

L’événement Les 30 heures du jeu Givry a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I