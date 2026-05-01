Journée écocitoyenne Givry
Journée écocitoyenne Givry samedi 30 mai 2026.
Givry
Journée écocitoyenne
Parc Georges Laporte Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Municipalité organise une Journée écocitoyenne le samedi 30 mai, de 10h à 13h, dans le Parc Georges Laporte.
Ouvert à tous, cet événement propose une matinée conviviale pour découvrir, comprendre et expérimenter des gestes simples en faveur de l’environnement.
Des ateliers pour tous les publics
Tout au long de la matinée, petits et grands pourront participer librement à différents ateliers pratiques et pédagogiques
Apéro écolo cuisinez avec le soleil ! Initiation à la cuisson solaire et préparez un apéro sans perte par Les P’tits Givrotins
Déco récup’ au jardin Création à partir de matériaux réutilisés par le service Jeunesse
Défi tri relevez le challenge ! Jeu autour du tri des déchets par L’A.Te.Lier
Créez votre mini-potager ! Atelier de plantation en matériaux recyclés par le service Jeunesse et L’A.Te.Lier
Manger sain, c’est malin ! Sensibilisation à l’alimentation durable avec le CPIE Pays de Bourgogne
Défi compost à vous de jouer ! Animation proposée par le Conseil Municipal des Jeunes
Secrets de la ruche Découverte du monde des abeilles avec le SADSEL 71
17 défis pour la planète Exposition sur les Objectifs de Développement Durable à la Médiathèque exposition visible du 30 mai au 13 juin.
Ces animations sont proposées par les services municipaux et leurs partenaires, engagés dans la sensibilisation à l’environnement et à la transition écologique.
Un parcours écocitoyen
Un parcours écocitoyen sera proposé aux visiteurs, grâce à un passeport à faire tamponner au fil des stands. Il permettra de découvrir l’ensemble des ateliers, de valoriser la participation de chacun… et de profiter d’un petit cadeau en fin de parcours !
Un événement ouvert à tous
Cette matinée s’adresse à tous les publics, en famille ou entre amis. L’entrée est libre et chacun peut circuler librement entre les stands.
En cas de météo défavorable, l’événement sera annulé. .
Parc Georges Laporte Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 16 30 contact@mairiedegivry.fr
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English : Journée écocitoyenne
L’événement Journée écocitoyenne Givry a été mis à jour le 2026-05-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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