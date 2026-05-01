Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 30 heures du jeu Salle des fêtes de Givry Givry

Les 30 heures du jeu Salle des fêtes de Givry Givry samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Givry

Adresse : 14 rue de Cluny

Ville : 71640 Givry

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Givry

Les 30 heures du jeu

Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Les 30h du Jeu, c’est un festival de jeux de société en Saône-et-Loire, qui dure 30h non-stop !

Plus de 250 jeux modernes en accès libre
Des animations et une nocturne entre experts
Des rencontres avec des auteurs
Des jeux de rôles, parfois animés par leur auteur
Un espace dédié aux enfants et aux familles
Une petite restauration sur place avec des options végés
Pleins de cadeaux à gagner
Des bénévoles d’exception   .

Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 16 12 78  les30hdujeu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 30 heures du jeu

L’événement Les 30 heures du jeu Givry a été mis à jour le 2026-05-02 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

À voir aussi à Givry (Saône-et-Loire)