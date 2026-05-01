Les 30 heures du jeu Salle des fêtes de Givry Givry
Les 30 heures du jeu Salle des fêtes de Givry Givry samedi 30 mai 2026.
Givry
Les 30 heures du jeu
Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les 30h du Jeu, c’est un festival de jeux de société en Saône-et-Loire, qui dure 30h non-stop !
Plus de 250 jeux modernes en accès libre
Des animations et une nocturne entre experts
Des rencontres avec des auteurs
Des jeux de rôles, parfois animés par leur auteur
Un espace dédié aux enfants et aux familles
Une petite restauration sur place avec des options végés
Pleins de cadeaux à gagner
Des bénévoles d’exception .
Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 16 12 78 les30hdujeu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 30 heures du jeu
L’événement Les 30 heures du jeu Givry a été mis à jour le 2026-05-02 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Givry (Saône-et-Loire)
- Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure Rue de la République Givry 9 juin 2026
- Concert à l’orientale Rue de la République Givry 14 juin 2026
- Festival les Musicaves 2026 Givry 25 juin 2026
- Festival les Musicaves 2026 Domaine Thenard Givry 25 juin 2026
- Visite du château de Versailles Givry 25 juin 2026