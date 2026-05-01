Les 30 heures du jeu Salle des fêtes de Givry Givry

Givry

Les 30 heures du jeu

Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les 30h du Jeu, c’est un festival de jeux de société en Saône-et-Loire, qui dure 30h non-stop !

Plus de 250 jeux modernes en accès libre

Des animations et une nocturne entre experts

Des rencontres avec des auteurs

Des jeux de rôles, parfois animés par leur auteur

Un espace dédié aux enfants et aux familles

Une petite restauration sur place avec des options végés

Pleins de cadeaux à gagner

Des bénévoles d’exception .

Salle des fêtes de Givry 14 rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 16 12 78 les30hdujeu@gmail.com

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English : Les 30 heures du jeu

L’événement Les 30 heures du jeu Givry a été mis à jour le 2026-05-02 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I