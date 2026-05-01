Bookclub Le Fantastico Givry
Bookclub Le Fantastico Givry jeudi 28 mai 2026.
Givry
Bookclub
Le Fantastico 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Conversation et animation littéraire autour du livre de Neville Thompson et du film de Gilles Lellouche L’Amour Ouf. .
Le Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop
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English :
L’événement Bookclub Givry a été mis à jour le 2026-05-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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