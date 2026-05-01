Bookclub Le Fantastico Givry

Givry

Bookclub

Le Fantastico 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Conversation et animation littéraire autour du livre de Neville Thompson et du film de Gilles Lellouche L’Amour Ouf. .

Le Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop

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English :

L’événement Bookclub Givry a été mis à jour le 2026-05-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)