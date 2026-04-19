Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure Rue de la République Givry
Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure Rue de la République Givry mardi 9 juin 2026.
Givry
Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure
Rue de la République Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-09
Givry Exposition Aucun Concorde n’aura ton envergure 2c Art Image présente Stéphanie Lucie Mathern, peintre, artiste engagée dont le parcours, Théologie Catholique à Strasbourg, Beaux-Arts à Nancy et prix Théophile Schuler 2016, témoigne et Michel Bedez, sculpteur, autodidacte, dont les oeuvres expriment une spiritualité à l’état brut.
Stéphanie Lucie Mathern La peinture est pour moi un acte érotique, quelque chose qui vient (et doit toucher) la viscère. Et en même temps, elle représente une trace matérielle de l’intelligence. L’important est le style et au commencement était l’émotion . disait Céline. C’est certainement ce qui m’importe, créer une incompréhension qui finira en attraction contradictoire. Mais les résonances immédiates et les alliés instantanés sont aussi les bienvenus. Mon idée est d’électriser les masses indécises par la profusion picturale. Le moment où les gestes deviennent des clashs colorés, où les touches entremêlées font se confondre les espèces.
Michel Bedez est un artiste tardif autodidacte. Aux origines, il y a une enfance modeste, passée au sein du massif vosgien, peuplé d’arbres géants et de sombres
mystères. Dès le plus jeune âge, il est fasciné par les statues polychromes de la petite église du village, les légendes des forêts habitées et les images des tarots sur les tables du bistrot. Depuis lors, il est resté comme aimanté par le sacré du ciel et de la terre.
C’est ainsi que sont nées Les Idoles , mélange du saint et du païen, du céleste et du tellurique. Elles représentent son panthéon personnel, sa mythologie de comptoir. Elles sont devenues sa seconde nature. .
Rue de la République Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
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English : Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure
L’événement Exposition Aucun concorde n’aura ton envergure Givry a été mis à jour le 2026-04-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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