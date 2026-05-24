Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry

Givry

Retransmission Coupe du Monde de Football

Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16 23:59:00

Date(s) :

2026-06-16

3 machs Coupe Monde Football France Sénégal le 16.06 à 21 h France Irak le 22.06 à 23 h le 26.06 à 21 h sur GRAND ÉCRAN .

Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57

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English :

L’événement Retransmission Coupe du Monde de Football Givry a été mis à jour le 2026-05-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)