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Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry

Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry

Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry mardi 16 juin 2026.

Lieu : Bar FANTASTICO

Adresse : 20 rue de la République

Ville : 71640 Givry

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Givry

Retransmission Coupe du Monde de Football

Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 23:59:00

Date(s) :
2026-06-16

3 machs Coupe Monde Football France Sénégal le 16.06 à 21 h France Irak le 22.06 à 23 h le 26.06 à 21 h sur GRAND ÉCRAN   .

Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57 

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English :

L’événement Retransmission Coupe du Monde de Football Givry a été mis à jour le 2026-05-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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