Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry
Retransmission Coupe du Monde de Football Bar FANTASTICO Givry mardi 16 juin 2026.
Givry
Retransmission Coupe du Monde de Football
Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 23:59:00
Date(s) :
2026-06-16
3 machs Coupe Monde Football France Sénégal le 16.06 à 21 h France Irak le 22.06 à 23 h le 26.06 à 21 h sur GRAND ÉCRAN .
Bar FANTASTICO 20 rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57
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English :
L’événement Retransmission Coupe du Monde de Football Givry a été mis à jour le 2026-05-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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