Givry

Festival les Musicaves 2026

7 Rue de l’hôtel de ville Givry Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25 2027-06-24

Du 25 au 27 juin 2026, le festival Les Musicaves transforme le Domaine

Thénard de Givry en carrefour des cultures du monde. Pendant trois jours, la

scène s’ouvre aux quatre coins du globe blues touareg, rythmes afro-caribéens,

transe mandingue, groove afro-disco, samba carioca réinventée ; une

programmation exigeante et accessible, portée par l’envie de faire voyager un

public curieux.

Festival éclectique et intergénérationnel, Les Musicaves célèbrent la diversité

musicale tout en mettant à l’honneur le terroir bourguignon. Écrit main dans la

main avec les vignerons de l’appellation Givry, le festival leur fait une place de

choix dégustations sur site, balade œnologique dans les climats, rencontres avec

celles et ceux qui font vivre le vignoble. Un même verre, un même prix, une même

appellation célébrée collectivement, au rythme de la programmation.

La transmission occupe aussi une place centrale chaque édition associe les

élèves du conservatoire à la programmation, aux côtés des artistes internationaux.

Concerts, ateliers, dégustations et moments de convivialité se mêlent dans un

cadre authentique. Que l’on soit mélomane ou épicurien, Les Musicaves

promettent une expérience hors du temps, une ode à l’art de vivre bourguignon,

entre vignes, scène et partage. .

7 Rue de l’hôtel de ville Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 91 75 contact@lesmusicaves.fr

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English : Festival les Musicaves 2026

L’événement Festival les Musicaves 2026 Givry a été mis à jour le 2026-04-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I