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Festival les Musicaves 2026 Givry

Festival les Musicaves 2026 Givry jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 7 Rue de l'hôtel de ville

Ville : 71640 Givry

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 15 15 69 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Givry

Festival les Musicaves 2026

7 Rue de l’hôtel de ville Givry Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-25 2027-06-24

Du 25 au 27 juin 2026, le festival Les Musicaves transforme le Domaine
Thénard de Givry en carrefour des cultures du monde. Pendant trois jours, la
scène s’ouvre aux quatre coins du globe blues touareg, rythmes afro-caribéens,
transe mandingue, groove afro-disco, samba carioca réinventée ; une
programmation exigeante et accessible, portée par l’envie de faire voyager un
public curieux.

Festival éclectique et intergénérationnel, Les Musicaves célèbrent la diversité
musicale tout en mettant à l’honneur le terroir bourguignon. Écrit main dans la
main avec les vignerons de l’appellation Givry, le festival leur fait une place de
choix dégustations sur site, balade œnologique dans les climats, rencontres avec
celles et ceux qui font vivre le vignoble. Un même verre, un même prix, une même
appellation célébrée collectivement, au rythme de la programmation.

La transmission occupe aussi une place centrale chaque édition associe les
élèves du conservatoire à la programmation, aux côtés des artistes internationaux.

Concerts, ateliers, dégustations et moments de convivialité se mêlent dans un
cadre authentique. Que l’on soit mélomane ou épicurien, Les Musicaves
promettent une expérience hors du temps, une ode à l’art de vivre bourguignon,
entre vignes, scène et partage.   .

7 Rue de l’hôtel de ville Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 91 75  contact@lesmusicaves.fr

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English : Festival les Musicaves 2026

L’événement Festival les Musicaves 2026 Givry a été mis à jour le 2026-04-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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