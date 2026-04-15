Concert à l’orientale Rue de la République Givry

Givry

Concert à l’orientale

Rue de la République Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A2c L’inspiration des musiciens a souvent fait quelques détours du côté de l’Orient. Ce concert donné par la soprano Stéphanie LORIS accompagné au piano par Claude DUPERRET, en donnera quelques illustrations avec des œuvres de Schubert, Fauré, Duparc, Bizet, Berlioz, Hahn. Ainsi le rêve oriental trouvera-t-il sa résonnance dans la voix humaine, si proche de toute émotion.

Séphanie Loris s’initie à la musique dans son enfance par l’apprentissage du piano et, après une Maîtrise d’Économétrie, choisit de se consacrer entièrement à l’étude du chant.

Elle remporte le Premier prix Opéra du Concours International de Mâcon en 1999 puis intègre l’Opéra Studio de l’Opéra de Lyon pendant deux saisons consécutives, où on lui confie entre autres, les rôles de Rosita (Un mari à la porte d’Offenbach), Laurette (Le Docteur Miracle de Bizet), Guillemette (La Farce de Maître Pathelin de Barraud), Fé-an-nich-ton (Ba-ta-clan d’Offenbach), Elisetta (Le Mariage secret de Cimarosa), ou Berta (Le Barbier de Séville de Rossini) aux côtés d’artistes comme Karine Deshayes, Svetlana Lifar ou Paul Gay.

Depuis 2017, Stéphanie Loris est artiste titulaire dans les Chœurs de l’Opéra de Paris. .

Rue de la République Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Concert à l’orientale

L’événement Concert à l’orientale Givry a été mis à jour le 2026-04-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I