Fête de la Musique Rue de la République Givry
Fête de la Musique Rue de la République Givry dimanche 21 juin 2026.
Givry
Fête de la Musique
Rue de la République Parvis de la Halle ronde Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 Juin 2026 Givry Fête de la musique
Avec le soutien d’A2c Des reprises, plein de reprises et c’est bon !
Sur le parvis de la Halle ronde, nous accueillerons Claudette à 18 h et pour PapyRock, c’est à 19 h…
Parvis de la Halle ronde de 18 h 00 à 20 h 00 gratuit
Bière au Fantastico et Glaces chez Bry .
Rue de la République Parvis de la Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Givry a été mis à jour le 2026-06-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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