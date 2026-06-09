Fête de la Musique Rue de la République Givry dimanche 21 juin 2026.

Givry

Fête de la Musique

Rue de la République Parvis de la Halle ronde Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 Juin 2026 Givry Fête de la musique

Avec le soutien d’A2c Des reprises, plein de reprises et c’est bon !

Sur le parvis de la Halle ronde, nous accueillerons Claudette à 18 h et pour PapyRock, c’est à 19 h…

Parvis de la Halle ronde de 18 h 00 à 20 h 00 gratuit

Bière au Fantastico et Glaces chez Bry .

Rue de la République Parvis de la Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Givry a été mis à jour le 2026-06-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I