Balade « Entre Maye et marais », Allée du Marquis 80120 RUE, Rue

Balade « Entre Maye et marais » Vendredi 5 juin, 10h00 Allée du Marquis 80120 RUE Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Non loin du coeur de ville, ralentissez le pas pour découvrir et apprécier les paysages « entre Maye et marais ».

Allée du Marquis 80120 RUE Place du Général De Gaulle 80120 RUE Rue 80120 Somme Hauts-de-France

Non loin du coeur de ville, ralentissez le pas pour découvrir et apprécier les paysages « entre Maye et marais ».

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