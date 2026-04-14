Balade « Entre Maye et marais », Allée du Marquis 80120 RUE, Rue
Balade « Entre Maye et marais », Allée du Marquis 80120 RUE, Rue vendredi 5 juin 2026.
Balade « Entre Maye et marais » Vendredi 5 juin, 10h00 Allée du Marquis 80120 RUE Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Non loin du coeur de ville, ralentissez le pas pour découvrir et apprécier les paysages « entre Maye et marais ».
Allée du Marquis 80120 RUE Place du Général De Gaulle 80120 RUE Rue 80120 Somme Hauts-de-France
Non loin du coeur de ville, ralentissez le pas pour découvrir et apprécier les paysages « entre Maye et marais ».
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