Caudron, avionneurs, Musée des Frères Caudron, Rue

Caudron, avionneurs Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Frères Caudron Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En quelques mots, en quelques minutes, présentation de la reconnaissance des frères Caudron dans l’industrie aéronautique naissante.

Visite « flash » à 18h et à 19h — durée, 30 minutes

Musée des Frères Caudron 10 Place Anatole Gosselin 80120 Rue, France Rue 80120 Somme Hauts-de-France 0322256994 http://www.rue-baiedesomme.com Ce musée, installé dans les locaux de l’Office du Tourisme de Rue, évoque la vie des frères Caudron, pionniers de l’aviation en Picardie. Se passionnant très tôt pour les essais des frères Wright, ils décident de les imiter et commencent à construire leurs avions après leurs essais réalisés en 1909. Rapidement, leur production connait le succès et ils équipent l’armée française de leurs biplans… Ce musée regroupe de nombreux documents personnels, bronzes, trophées, maquettes. Ils permettent de retracer cette fantastique aventure industrielle. Par la route: Rue se situe à 1h d’Amiens, 1h30 de Rouen, environ 2h de Paris, Lille ou de Reims ainsi qu’à 3h de Bruxelles. Autoroute A16 : sortie n°24 en provenance de Calais et Boulogne-sur-Mer ainsi que la Belgique Par train : Ligne Paris-Boulogne-Calais Gare de Rue : 03 22 25 00 19 Ligne de Bus : Les Courriers Automobiles Picards – Abbeville Tél : 03 22 31 34 25 Ligne 9 : Rue/Le Crotoy/Abbeville Ligne 10 : Fort-Mahon-Plage/Rue/Abbeville

En quelques mots, en quelques minutes, présentation de la reconnaissance des frères Caudron dans l’industrie aéronautique naissante.

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