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Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles · Nantes

Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles
Adresse
7 quai de versailles
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
6 places

Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre 19 et 20 septembre Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles Loire-Atlantique

6 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balade sur l’Erdre :
Thétis, l’un des derniers Canots Basse-Indrais, restauré en 2020/2021 (construit en 1958)
Médiation des bateaux à quai.
Embarquement toutes les 45 min.
Inscription aux différents créneaux, sur place, selon disponibilité.

Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles 7 quai de versailles Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Balade sur l’Erdre :

©La cale 2 l’ile

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