Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre, Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles · Nantes
Informations pratiques
Balade et découverte des bateaux du patrimoine sur l’Erdre 19 et 20 septembre Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles Loire-Atlantique
6 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Balade sur l’Erdre :
Thétis, l’un des derniers Canots Basse-Indrais, restauré en 2020/2021 (construit en 1958)
Médiation des bateaux à quai.
Embarquement toutes les 45 min.
Inscription aux différents créneaux, sur place, selon disponibilité.
Bassin ceineray, au niveau du 7 Quai de Versailles 7 quai de versailles Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Balade sur l’Erdre :
©La cale 2 l’ile
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026
- Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026