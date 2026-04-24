Balade et découverte du pastoralisme en Provence Quartier les Beaumales Aurons
Balade et découverte du pastoralisme en Provence Quartier les Beaumales Aurons vendredi 1 mai 2026.
Aurons
Balade et découverte du pastoralisme en Provence
Du 01/05 au 26/06/2026 le vendredi à partir de 8h. Quartier les Beaumales La Ferme d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-05-01
Randonner la Provence s’associe à La Ferme d’Aurons pour cette nouvelle proposition gardez les chèvres dans la colline pour découvrir le pastoralisme en Provence. Une activité au coeur de la nature et des traditions !
Avec David, accompagnateur en montagne, venez assister à la traite et garder les chèvres en colline pour tout connaître d’un métier qui a impacté nos paysages méditerranéens.
Terminez par une dégustation et vente de fromages à la ferme.
Durée 2 à 3 heures. .
Quartier les Beaumales La Ferme d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 62 06 37 contact@randonnerlaprovence.fr
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English :
Randonner la Provence has partnered with La Ferme d’Aurons for this new offering: herd the goats in the hills and discover pastoralism in Provence. An activity at the heart of nature and traditions!
L’événement Balade et découverte du pastoralisme en Provence Aurons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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