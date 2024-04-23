Bouches-du-Rhône en Paysages Aurons, musarder avec la cigale Aurons Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Aurons, musarder avec la cigale Aurons Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Bouches-du-Rhône en Paysages Aurons, musarder avec la cigale

Bouches-du-Rhône en Paysages Aurons, musarder avec la cigale Mairie 13121 Aurons Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 2300.0 Tarif :

Balade familiale d’1h30 pour découvrir les ruelles d’Aurons. Suivez le balisage symbolisé par la cigale, qui vous fera découvrir les richesses du village.

English :

A 1h30 family stroll through the narrow streets of Aurons. Follow the cicada signs to discover the village’s treasures.

Deutsch :

Ein Familienspaziergang von 1,5 Stunden, um die Gassen von Aurons zu entdecken. Folgen Sie der durch die Zikade symbolisierten Markierung, die Sie zu den Reichtümern des Dorfes führt.

Italiano :

Una passeggiata in famiglia di 1h30 per scoprire le stradine di Aurons. Seguite i segnali simboleggiati dalla cicala, che vi faranno scoprire i tesori del villaggio.

Español :

Un paseo familiar de 1h30 para descubrir las estrechas calles de Aurons. Siga las señales simbolizadas por la cigarra, que le ayudarán a descubrir los tesoros del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-23 par Provence Tourisme