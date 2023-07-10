Plaine de Sonnailler (Aurons) Aurons Bouches-du-Rhône

vendredi 1 août 2025.

Plaine de Sonnailler (Aurons)

A partir du petit parking de la Mairie. 13121 Aurons Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cette agréable balade sur un sentier bordé de pins, d’argelas, de romarins, de cistes, de genévriers et de chênes, vous conduit depuis le charmant village d’Aurons sur le plateau du Farigoulet et la plaine du Petit Sonnailler.

English :

This pleasant stroll along a path lined with pine, argelas, rosemary, rockrose, juniper and oak, takes you from the charming village of Aurons to the Farigoulet plateau and the Petit Sonnailler plain.

Deutsch :

Diese angenehme Wanderung auf einem von Pinien, Argelas, Rosmarin, Zistrosen, Wacholder und Eichen gesäumten Pfad führt Sie vom charmanten Dorf Aurons aus über das Plateau von Farigoulet und die Ebene von Petit Sonnailler.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata lungo un sentiero costeggiato da pini, argelas, rosmarino, cisto, ginepro e querce conduce dall’incantevole villaggio di Aurons all’altopiano di Farigoulet e alla piana del Petit Sonnailler.

Español :

Este agradable paseo por un sendero bordeado de pinos, argelas, romeros, jaras, enebros y robles conduce desde el encantador pueblo de Aurons hasta la meseta de Farigoulet y la llanura del Petit Sonnailler.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-10 par Provence Tourisme / Office de Tourisme du Massif des Costes