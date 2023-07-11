Jonction Vallon du Pin Pélissanne Aurons Bouches-du-Rhône

Jonction Vallon du Pin Pélissanne

Jonction Vallon du Pin Pélissanne En arrivant à Aurons, en venant de Pélissanne, se garer sur le parking en espalier le long de la D68. 13121 Aurons Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entre argelas, thym, romarin, ciste, genévrier, pins d’Alep promenez-vous dans un paysage de garrigue (du provençal garriga).

English :

Among argelas, thyme, rosemary, cistus, juniper and Aleppo pines, stroll through a garrigue landscape (from the Provençal garriga).

Deutsch :

Zwischen Argelas, Thymian, Rosmarin, Zistrose, Wacholder und Aleppo-Kiefern spazieren Sie durch eine Garrigue-Landschaft (von provenzalisch garriga).

Italiano :

Tra argelas, timo, rosmarino, ciste, ginepro e pini d’Aleppo, passeggiate in un paesaggio di gariga (dal provenzale garriga).

Español :

Entre argelas, tomillo, romero, ciste, enebro y pinos carrascos, pasee por un paisaje de garriga (del provenzal garriga).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-11 par Provence Tourisme / Office de Tourisme du Massif des Costes