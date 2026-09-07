Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau, Atelier léonard de Vinci ( départ ), Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier léonard de Vinci ( départ ) Rhône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau

Découverte des arbres plantés au Mas du Taureau (cèdre d’Atlas, poirier de Chine, sophora du Japon…). Venez découvrir leur histoire pour en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure.

Tout public, en famille dès le plus jeune âge.

Enfant accompagné d’un parent. Chaussures de marche recommandées. Parcours adapté aux poussettes et fauteuils.

Renseignements : fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr

Atelier léonard de Vinci ( départ ) 7 Av. Maurice Thorez, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Le Mas du Taureau Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr »}] [{« link »: « mailto:fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr »}]

Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau

©Ville de Vaulx-en-Velin