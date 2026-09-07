Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau, Atelier léonard de Vinci ( départ ), Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Atelier léonard de Vinci ( départ ) · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier léonard de Vinci ( départ ) Rhône
15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau
Découverte des arbres plantés au Mas du Taureau (cèdre d’Atlas, poirier de Chine, sophora du Japon…). Venez découvrir leur histoire pour en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure.
Tout public, en famille dès le plus jeune âge.
Enfant accompagné d’un parent. Chaussures de marche recommandées. Parcours adapté aux poussettes et fauteuils.
Renseignements : fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr
Atelier léonard de Vinci ( départ ) 7 Av. Maurice Thorez, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Le Mas du Taureau Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr »}] [{« link »: « mailto:fleurissement@mairie-vaulxenvelin.fr »}]
Balade et histoires des arbres du Mas du Taureau
©Ville de Vaulx-en-Velin
À voir aussi à Vaulx En Velin (Rhône)
- Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin 12 septembre 2026
- Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition : Trésor caché de Vaulx Village dans votre objectif !, Bibliothèque Paul Éluard, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026