Châteaudun

Balade famille J’observe l’éveil de ma forêt

Entrée du Bois des Gâts Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Rejoignez-nous pour une balade immersive en famille à la découverte d’une nature qui s’éveille entre les premiers bourgeons, les tapis de fleurs sauvages et le retour des chants d’oiseaux, venez percer les secrets de la vie qui renaît. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le vivant !

Balade immersive en famille avec enfant dès 7 ans en compagnie d’un guide nature. Une parenthèse de fraîcheur et de curiosité à vivre en famille pour reconnecter avec l’essentiel.

Réservations obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 7 .

Entrée du Bois des Gâts Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Join us for an immersive family outing to discover nature at its most awakening: between the first buds, carpets of wild flowers and the return of birdsong, come and discover the secrets of reborn life. Don’t miss this rendez-vous with the living!

L’événement Balade famille J’observe l’éveil de ma forêt Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN