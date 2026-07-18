Balade féerique Masevaux-Niederbruck
vendredi 20 novembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Balade féerique
Place des Alliés Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2026-11-20
Plongez dans la magie de Noël à travers un circuit illuminé au cœur de la ville. Scènes enchantées, décors lumineux et personnages fantastiques vous attendent tout au long d’un parcours accessible à tous. Une promenade magique pour petits et grands, à découvrir chaque soir. Plan du circuit disponible à l’Office de Tourisme ou sur l’application Cirkwi. 0 .
Place des Alliés Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
L’événement Balade féerique Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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