Balade géologique vallée de l’Ellé & bois de Ste Barbe Le Faouët
Balade géologique vallée de l’Ellé & bois de Ste Barbe Le Faouët dimanche 3 mai 2026.
Le Faouët
Balade géologique vallée de l’Ellé & bois de Ste Barbe
Sainte-Barbe Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Partez pour une marche accessible de 3,5 km au cœur d’un patrimoine naturel fascinant. Au fil du chemin, les murets, les affleurements et les pierres sous vos pas se transforment en véritables pages d’histoire. Guidés par un expert, vous comprendrez leur origine, et vous apprendrez à décrypter la géologie des paysages qui vous entourent. Sur réservation. RDV sous les halles. .
Sainte-Barbe Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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English :
L’événement Balade géologique vallée de l’Ellé & bois de Ste Barbe Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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