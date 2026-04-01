Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée rencontres Le Faouët

Soirée rencontres Le Faouët samedi 25 avril 2026.

Adresse : 17 Place Bisson

Ville : 56160 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Faouët

Soirée rencontres

17 Place Bisson Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-26 01:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Au programme cocktail de bienvenue, dîner, atelier massage, oracle de l’amour, accès au sauna.   .

17 Place Bisson Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 7 83 40 76 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée rencontres Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)