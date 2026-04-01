Le Faouët

Soirée rencontres

17 Place Bisson Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-26 01:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme cocktail de bienvenue, dîner, atelier massage, oracle de l’amour, accès au sauna. .

17 Place Bisson Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 7 83 40 76 24

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English :

L’événement Soirée rencontres Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan