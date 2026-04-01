Soirée rencontres Le Faouët
Soirée rencontres Le Faouët samedi 25 avril 2026.
Le Faouët
Soirée rencontres
17 Place Bisson Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-26 01:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Au programme cocktail de bienvenue, dîner, atelier massage, oracle de l’amour, accès au sauna. .
17 Place Bisson Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 7 83 40 76 24
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English :
L’événement Soirée rencontres Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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